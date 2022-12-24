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Lüks cipli vicdansız sürücü köpeği ezip kayıplara karıştı. O anlar kamerada

İstanbul Tuzla’da lüks cipiyle seyir halinde olan sürücü, iki sokak köpeğin havlayarak peşinden koşmasıyla 4 yaşındaki köpeği ezdi ve arkasına bakmadan kaçtı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:31
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Tuzla’da vicdansız sürücü köpeği ezip kaçtı

Lüks cipli vicdansız sürücü köpeği ezip kayıplara karıştı. O anlar kamerada
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Kazada Pito isimli köpeğin bacakları kırılırken korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Tuzla Akfırat Mahallesi’nde bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, lüks cipiyle seyir halinde olan sürücü, iki sokak köpeğin havlayarak peşinden koşmasıyla 4 yaşındaki köpeği ezdi, ardından arkasına bakmadan kaçtı.

Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, birkaç metre sonra yere yığıldı. Acılar içerisinde yerde kıvranan köpeğin yardımına hayvanseverlerden Volkan Baltacıoğlu koştu. Baltacıoğlu, köpeği en yakın veterinere görüntünle köpeğin bacaklarının kırıldığını ve iç kanamasını olduğunu öğrendi.

Öte yandan korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lüks cipiyle seyir halinde olan sürücü, iki sokak köpeğin havlayarak peşinden koşmasıyla Pito isimli köpeği ezdiği ve arkasına bakmadan kaçtığı görülüyor.

“Hayvanın durumu çok iyi değil, iç kanaması olduğunu söylüyorlar”

Hayvansever Volkan Baltacıoğlu, “Şu gördüğünüz yol üzerinde bizim burada baktığımız sokak hayvanları var. Bunlar yemeklerini verdiğimiz, bakımlarını yaptığımız hayvanlar. Burada bazen araçların yanına doğru koşuyorlar. İşte o gelen araca da yine koşmuşlar. Araç önce durur gibi olmuş sonra hayvanı ezip geçmiş. Hayvanın da durumu şu anda çok iyi değil. İç kanaması olduğunu söylüyorlar. Tabii biz veterinere götürdük. 25 bin TL gibi bir ücret çıktı bize. Şu an tedavilerini yaptırdık. Bakıyoruz sonucu gözetleyeceğiz. Kamera görüntülerinde bir cip önce bir duruyor, bakıyor sonra da hayvanın üzerinden geçip gidiyor. Zaten açık net görünüyor. Bizim beklentimiz en azından buraya gelip bir baksaydı ne oldu ne bitti diye. Buradan öyle hayvan ezip geçti, durmadı bile. Zaten buradan geçen biri galiba. Bekliyoruz 2 gündür buraya uğramadı. Bana veteriner, ’Çok da ümit bağlamayın’ dedi. Ama ben yaşatmak için elimden geleni yapıyorum“ dedi.

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