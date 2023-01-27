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Tuzlu yenen limon neye iyi gelir?

Bağışıklığı güçlendiren tuzlu limon karışımının nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız?. İşte o muhteşem ikilin insan sağlığına katkısı...

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 07:49
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Tuzlu yenen limon neye iyi geliyor?

Tuzlu yenen limon neye iyi gelir?
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oğada en güçlü antiseptik özelliğe sahip olan tuz ve C vitamini bakımından zengin olan limon bir araya gelince ortaya inanılmaz yararlar çıkıyor. Ancak tansiyon ve kalp hastalarının bu ikiliyi tüketmeden önce uzmanlarına danışması gerekiyor.

 

Son yıllarda bir başka şey trend haline gelen tuzlu limon hakkında alternatif tıp uzmanlarının önerdiği yatmadan önce baş ucunuza koymanız. Yatmadan başucunuza tuzlu limon koyduğunuzda gece boyu sinir sisteminiz daha sağlıklı çalışıyor. Ayrıca havayı temizleyerek sinüs yollarınıza virüs ve bakterin hasar almasını önlüyor.

Derin bir nefes rahatlığı veren tuzlu limon vücuttaki oksijeni artırarak normal bir kan akışını sağlar Kan akışı da en çok kalp ve cilt rahatsızlıklarının oluşmasını engelliyor. Osmanlı zamanında en sık yapılan alternatif tıplardan biri ve özellikle hasta insanların yaptığı sağlık yöntemi.

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