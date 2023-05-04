TV 100 canlı yayınında ortalık karıştı. Cem Küçük ve Nihal Bengisu Karaca arasında tansiyon yükseldi

TV 100 canlı yayınında Cem Küçük ve Nihal Bengisu Karaca arasında tansiyon yükseldi. Küçük’ün HDP sözlerine Karaca sert yanıt verdi.

TV 100 canlı yayınında ortalık karıştı. Cem Küçük ve Nihal Bengisu Karaca arasında tansiyon yükseldi

Katıldığı bir yayında "Kemal Bey çıkıp ‘HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?’ demiyor." diyen Cem Küçük'e Nihal Bengisu Karaca sert çıktı. Karaca, "Faik Öztrak kaç kere dedi bunu" dedi.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in sunumu ile yayınlanan Özgür İfade programında gergin anlar yaşandı. "Kemal Bey, CHP'li biri çıkıp 'HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?' demiyor" diyen Cem Küçük'e Nihal Bengisu Karaca tepki gösterdi.

Karaca, "Faik Öztrak kaç kere dedi bunu" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Küçük, "PKK’ya diyor onu, HDP’ye diyecek. Semra Güzel’e ne diyeceksin? Kim milletvekili yaptı onu? Niye CHP bunlara bir şey demiyor?" dedi.

Karaca ise "Siz de HDP'yi dövsün tokatlasın istiyorsunuz. HDP yasal bir parti" dedi.

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