TV yayın akışı 26 Nisan Cuma. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 26 Nisan Cuma. Hangi kanalda ne var?
Televizyon ekranlarında yayın yapan kanalların yayın akışları, televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oluyor. Her televizyon kanalının renkli yapımları izleyiciyle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte, 26 Nisan Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Safir
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:30 Safir

0x0-1693992315348.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dönence
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Kirli Sepeti
04:00 Kefaret
06:00 Adım Farah

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07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
23:15 Çarkıfelek
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:20 Gönül Dağı
05:20 Lingo Türkiye

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