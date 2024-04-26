TV yayın akışı 26 Nisan Cuma. Hangi kanalda ne var?

Televizyon ekranlarında yayın yapan kanalların yayın akışları, televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oluyor. Her televizyon kanalının renkli yapımları izleyiciyle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte, 26 Nisan Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı…