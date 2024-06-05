TV Yayın akışı 5 Haziran Çarşamba, Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

03:00 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Yalan

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Baba

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğruyor (Yerli Sinema)

22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

00:00 İstanbullu Gelin

02:00 Yetenekli Bya Cage (Yabancı Sinema)

04:00 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Uğurlugiller

06:30 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Yeşil Yol (Yabancı Sinema)

23:50 Sen Türkülerini Söyle

03:20 Gönül Dağı

05:40 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Mucize Doktor

03:00 Yasak Elma

05:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen