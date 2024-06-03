TV Yayın akışı 3 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde, gün içinde televizyonun keyfini çıkaracak ve akşam işin yorgunluğunu üzerinden atmak için televizyon ekranlarına koşacak vatandaşlar, şimdiden hangi kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Sizler için, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını derledik. İşte detaylar…