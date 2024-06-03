TV Yayın akışı 3 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 3 Haziran Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde, gün içinde televizyonun keyfini çıkaracak ve akşam işin yorgunluğunu üzerinden atmak için televizyon ekranlarına koşacak vatandaşlar, şimdiden hangi kanallarda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Sizler için, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını derledik. İşte detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07.05 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

1138872.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

hasdahsd.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00Güldür Güldür Show

guldur-guldur.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

mv5bzmu3mdi2nwytnty4ms00nge5lwe0n2mtytq1njrlzjdlmjiwxkeyxkfqcgdeqxvynjgzmjq0mta-v1-fmjpg-ux1000.jpgKANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah (HABER)

08:15 Hayatı Paylaşmak (Yeni Bölüm) (YAŞAM)

09:15 Dizi 'Yemin' (DİZİ)

11:00 Tv Filmi (TV FİLMİ)

13:00 Tv Filmi (TV FİLMİ)

14:40 Dizi 'Divane Gönlüm' (Yeni Dizi) (DİZİ)

16:30 Dizi 'Kan Çiçekleri' (Yeni Bölüm) (DİZİ)

18:00 Kanal 7 Haber Saati (HABER)

19:00 Dizi 'Esaret' (Yeni Bölüm) (DİZİ)

21:20 Dizi 'Rüzgarlı Tepe' (Yeni Bölüm) (DİZİ)

23:20 Dizi 'Diriliş Ertuğrul' (DİZİ)

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kirli Sepeti

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

23.30 Hudutsuz Sevda

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ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yabancı Sinema

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15: 8'de Sağlık

08:30: Aramızda Kalmasın

11:00: Survivor All Star 2024

14:00: Survivor Ekstra

16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00: Survivor All Star 2024

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