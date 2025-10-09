tv100 ekranlarında sabah kuşağında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Kanal yönetimi, hafta içi her sabah yayınlanan “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırma kararı aldı.

Bu kararın ardından “Yenigün” programının sunucusu İsmail Küçükkaya ve “Para Manşet”in sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

tv100, “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme giriyor.

08.00–10.00 saatleri arasında ekrana gelen “Yenigün” ve 10.00–12.00 arasında yayınlanan “Para Manşet” programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir yapılanma sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kanal yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni program formatları ve sürpriz isimlerle ekran yapılanmasını yenilemesi bekleniyor.