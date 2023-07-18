TV100 tüm haber kanalları arasında zirveye oturdu

TV100 çok önemli bir başarıya imza attı. TV100 son zamanlarda Kübra Par, Başak Şengül, Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş, Ece Üner ve Cansu Canan Özgen gibi transferlerle dikkat çekmişti.

ZİRVEYE OTURDU

TV100, 17 Temmuz Pazartesi günü Prime Time’da AB hedef kitlede tüm haber kanallarını geride bırakarak birinci oldu.

Prime time’da 2.45 share izlenme payına ulaşan TV100’ün tüm haber kanallarının yanı sıra bazı eğlence kanallarını da geride bırakması dikkat çekti.

TV00’ün rekor kıran Prime Time’ında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı adlı program vardı.