Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti

Uzun zamandır Amouranth yayın dünyasına hükmediyor. O 2022'de Twitch'in en çok izlenen kadın içerik üreticisiydi.

Elde ettiği başarısı sayesinde 2023'te yeni yayın sitesi Kick ile çok "kazançlı" bir anlaşma imzaladı. Kick büyümeye devam ederken, Amouranth da 2024'ün başında sosyal medya platformları genelindeki en iyi kadın yayıncı seçildi.

Ancak Stream Hatchet ve Streams Charts'ın yeni istatistik raporlarına göre, 2. çeyrekte içerik kraliçesi tahtından indirildi.

Amouranth, Nisan-Haziran 2024 arasında yayın yaparak geçirdiği saatleri artırmasına rağmen izlenme saatlerinde %24'lük büyük bir düşüş yaşadı.

Amouranth toplamda 4.12 milyon saat izlenme sayısına ulaşırken, hemen arkasında 3.85 milyon saat izlenen IRL içerik üreticisi Jinny yer alıyor. YouTuber ve 100 Thieves'in ortak sahibi Valkyrae ise 3.77 milyon izlenme sayısına ulaştı.

2024'ün 2. çeyreğinin en büyük kazananı ise izleyicilerin içeriklerini 5,10 milyon saat boyunca izlemesiyle %28'lik büyük bir artış gösteren Twitch yayıncısı Mira oldu .

Mira, IRL ve Just Chatting içeriklerinde uzmanlaştığı Twitch'te 700.000'den fazla takipçiye sahip. Ayrıca Instagram'da da epey takipçi edindi ve sosyal medya genelinde 1 milyondan fazla takipçisi var.