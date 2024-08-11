Demet Akalın ile Gülben Ergen Instagram'ın açılışını canlı yayın açıp böyle kutladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın ile Gülben Ergen Instagram'ın açılışını canlı yayın açıp böyle kutladılar

Gülben Ergen ile canlı yayın yaparak Instagram'ın yeniden açılmasını kutlayan Demet Akalın'ın yayını dikkat çekti.

Gülben Ergen ile canlı yayın yaparak Instagram'ın yeniden açılmasını kutlayan Demet Akalın, yasağa sessiz kalan ünlülere göndermede bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos'ta erişime kapatılan sosyal medya platformu Instagram yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik."

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız."

Instagram dün akşam 21.38'de yeniden erişime açıldı.

Yasağın sona ermesinin ardından Demet Akalın ve Gülben Ergen canlı yayın yaparak sevinçlerini paylaştı.

Akalın, "Çoğu sanatçı arkadaşımız da sağ olsun hâlâ uykuda" diyerek Instagram yasağına tepki göstermeyen ünlü isimlere göndermede bulundu.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadar tatsızlık içinde niye hâlâ zorluyorsunuz şu Instagram'ı açın artık! Kimse tepki de vermiyor maşallah ya!!" ifadelerini kullanmıştı.

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