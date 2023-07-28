Twitter adını değiştirdiği için bir ülkede yasaklandı

Twitter, ismini ve ikonik logosunu değiştirerek "X" yapmıştı. Bu hamleden sonra Twitter bir ülkede yasaklandı.

Twitter adını değiştirdiği için bir ülkede yasaklandı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana uygulamada sular durulmazken her geçen gün yeni yeni güncellemeler yapan Elon Musk, son olarak uygulamanın adını ve logosunu değiştirdi.

Endonezya'daki kanunlara göre ülkede hizmet vermeye başlayacak internet sitelerinin, yetişkinlik içermediklerini beyan etmeleri ve bununla ilgili çalışmaları yapması gerektiğinin altı çizildi.

Ancak, x.com Endonezya'da kalıcı olarak yasaklı değil. Platform, gereklilikleri yerine getirdikten sonra erişime açılacak. Bu kararın geçmişte Netflix, TikTok, Google, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformları da etkilediğini, düzenlemeler kapsamında yükümlülükler yerine getirildikten sonra sorun kalmadığı da biliniyor.

8778.png

Öne Çıkanlar
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Son Haberler
Beşiktaş 'yönetim istifa' tezahüratlarıyla kazandı: Zafer Arapkirli yazdı Spor
Beşiktaş 'yönetim istifa' tezahüratlarıyla kazandı: Zafer Arapkirli yazdı
Kırgızistan, Kırgızca bilmeyen devlet memurlarını işten çıkaracak Dünya
Kırgızistan, Kırgızca bilmeyen devlet memurlarını işten çıkaracak
Deniz otobüsünün içi yolcuların çığlıklarıyla inledi. Fırtınada deniz suları içeriye girdi Güncel
Deniz otobüsünün içi yolcuların çığlıklarıyla inledi. Fırtınada deniz suları içeriye girdi
Diyet sırasında tok tutan gıdalar hangileri Sağlık
Diyet sırasında tok tutan gıdalar hangileri
Zonguldak’ta ormanlara girişler yasaklandı Yaşam
Zonguldak’ta ormanlara girişler yasaklandı
Dövme boyası ne kadar zararlı Sağlık
Dövme boyası ne kadar zararlı
Limak'ın araçları alındı vatandaşın suları içeri alınmadı. Siz Limak'ın mı halkın mı jandarmasısınız? Güncel
Limak'ın araçları alındı vatandaşın suları içeri alınmadı. Siz Limak'ın mı halkın mı jandarmasısınız?