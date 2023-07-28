Twitter adını değiştirdiği için bir ülkede yasaklandı

Editör: Ayşe MEMİŞ

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana uygulamada sular durulmazken her geçen gün yeni yeni güncellemeler yapan Elon Musk, son olarak uygulamanın adını ve logosunu değiştirdi.

Endonezya'daki kanunlara göre ülkede hizmet vermeye başlayacak internet sitelerinin, yetişkinlik içermediklerini beyan etmeleri ve bununla ilgili çalışmaları yapması gerektiğinin altı çizildi.

Ancak, x.com Endonezya'da kalıcı olarak yasaklı değil. Platform, gereklilikleri yerine getirdikten sonra erişime açılacak. Bu kararın geçmişte Netflix, TikTok, Google, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformları da etkilediğini, düzenlemeler kapsamında yükümlülükler yerine getirildikten sonra sorun kalmadığı da biliniyor.