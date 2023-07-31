Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın San Francisco’daki merkez binasına çok parlak bir logo yerleştirilmişti. Komşular yeni logoyu şikayet etti.

Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz

Elon Musk’ın San Francisco’daki merkez binasına koyduğu “X” işareti bina çevresinde bulunanları rahatsız etti.

Komşular Musk’ın şirketinin bir binadaki harfleri veya bir sembolü değiştirirken gerekli olan bir izin başvurusunda bulunmadığı iddia etti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Pazartesi günü polislerin şirketin Twitter logosunu ve ikonik mavi kuşu binanın yan tarafından kaldırmasına izin vermemesi üzerine cuma günü binanın tepesine “X” yerleştirildi. Polis, kaldırılırken işaretlerden birinin düşmesi ihtimaline karşı yayaları uzak tutmak için kaldırımı bantlamayı başaramadıkları için Musk’ın işcilerinin bu işaretleri kaldırmasını engelledi.

Tabela bir yerleşim bölgesine bakacak şekilde yerleştirildi. O kadar parlak ki X merkez binası etrafında yaşayan insanlar bundan çok şikayetçi oldu.

Bina Teftiş Departmanı sözcüsü Patrick Hannan, değiştirilen tabelaların “binanın tarihi doğası” ile tutarlı olduğundan emin olmak için bir izin gerekiyor. Hannan bir e-postada, “Bu tabelanın yerleştirilmesi için planlama incelemesi ve onayı da gerekli. Belediye bu konu hakkında şikayette bulunuyor ve soruşturma başlatılıyor” dedi.

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