Twitter’a süper bir özellik geliyor

Twitter'a görüntülü arama özelliği geliyor. Özellik sosyal medya CEO'su Linda Yaccarino tarafından da onaylandı.

Twitter’a süper bir özellik geliyor

Elon Musk’ın Twitter'ında bir süredir kullanıcıların görüntülü arama yapmasını sağlayacak yeni bir özellikle gündemdeydi.

Musk’ın şirketin başına geçmesinden sonra ortaya çıkan haberler bu defa X’in CEO’su Linda Yaccarino tarafından da onaylandı.

Yaccarino, görüntülü sohbetlerin; sosyal medyada kullanıcıların birçoğunun paylaşmaktan çekinebileceği düşünülerek telefon numaraları kullanılmadan çalışacağını duyurdu.

Bu özellik, Yaccarino ve Elon Musk’ın X’i uzun biçimli video içeriği, ödeme sistemleri ve içerik oluşturucu abonelikleri gibi “her şey uygulamasına” dönüştürme amaçlarını açıkladıktan sonra onaylanıyor.

CEO’nun sözleri, arayüzün nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü paylaşan X tasarımcısı Andrea Conway’in geçen ay yaptığı bir tweet’i de destekliyor.

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