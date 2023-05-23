Twitter'da büyük hata. Kullanıcı siliyor twitter geri getiriyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Elon Musk yönetimindeki platformda yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Birçok kullanıcı tarafından raporlanan yeni sorun, toplu olarak silinen tweet’lerin gizemli bir şekilde tekrardan geri gelmesiyle ilgili gibi görünüyor.

Şimdilik bu sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor. Ancak Twitter sunucularının taşınması ve verilerin yanlışlıkla geri yüklenmesi de bu soruna neden olmuş olabilir.

Kullanıcılar aylar önce sildikleri binlerce tweet’in zaman tünellerine tekrardan yüklendiğini belirtiyor.