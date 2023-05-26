Twitter’a yeni video menüsü özelliği geliyor

Twitter videolarıyla alakalı yeni bir menünün geleceği iddia edildi.

Twitter’a yeni video menüsü özelliği geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Andrea Conwat adlı Twitter kullanıcısı, kendisi aynı zamanda Twitter web tasarımcısı, profilinde yeni Twitter menüsünü kullanıcılar ile paylaştı.

Menü içerisinden oynatma hızı, oynatma kalitesi, alt yazılar vb. profesyonel bir video platformunda olması gereken tüm özellikler yer alıyor.

Menü içerisinden izlediğiniz videoyu rahatlıkla cihazınıza indirebiliyorsunuz. Bu yeni özellik akıllara başka bir soruyu getirdi. İlk etapta Twitter platform içine TikTok ve Instagram Reels’e benzer tam ekran dikey videolar yüklemeyi mümkün kıldı.

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Blue abonesi kullanıcılar platforma 2 saate kadar uzunlukta videolar yüklemeye başladı.

Özelliğin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi yok.

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