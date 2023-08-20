Twitter'dan tartışma yaratacak karar. O özelliği kaldırıyor

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Twitter'ı satın alarak ismini 'X' olarak değiştiren Elon Musk uyguladaki 'engelleme' özelliğini kaldıracağını açıkladı.

44 milyar dolara X adlı uygulamayı satın alan Musk kişisel hesabından bir duyuru paylaştı ve engellemenin kalkacağını ancak doğrudan mesajlara konulan engellemenin süreceğini ifade etti.

Musk mesajında, "Engelleme, doğrudan mesajlar dışında bir 'özellik' olarak silinecek" söyleminde bulundu.

X platformunda kullanıcı bir hesabı engellediğinde, bu hesabın gönderileri engelleyenin zaman akışında görünmeyecek. Engellenen hesap, engelleyenin iletilerini göremiyor ve doğrudan mesaj da atamayacak.

Sosyal medya platformunda yer alan sessize alma özelliğinin ise devam edeceği aktarıldı.