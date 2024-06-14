'U Dönüşü Yasaktır' tabelası homofobik olduğu gerekçesiyle kaldırıldı

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, eşcinsellerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yer alan 'U dönüşü yasaktır' tabelası, homofobik olarak nitelendirilmesi üzerine kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine, yerel meclis üyeleri tabelanın kaldırılmasına karar verdi.

Meclis üyeleri, tabelanın yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini ve topluluk üyelerinin duygularını incitebileceğini belirtti. Kararın ardından bazı mahalle sakinleri bu adımı desteklerken, bazıları ise gereksiz buldu ve tabelanın yalnızca trafik düzenlemesi amacıyla yerleştirildiğini savundu.