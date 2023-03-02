﻿UAEA Başkanı Grossi, İran’ı ziyaret edecek   

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ı ziyaret edecek. UAEA tarafından yapılan açıklamada, Grossi’nin İran’ın daveti üzerine üst düzey görüşmeler için başkent Tahran'a gideceği belirtilerek, cumartesi günü İran’dan dönüşünün ardından Avusturya’nın başkenti Viyana'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

İran'da yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit edilmişti

UAEA, 28 Şubat’ta üye devletlere yönelik gizli raporunda, İran’ın Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi’ndeki (FFEP) silah sınıfına çok yakın olan yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları tespit edildiğini bildirmişti. Uranyum parçacıklarının kökeni konusunda İran'la görüşmelerin devam ettiğini aktaran UAEA, "FFEP'te yeni kademeli konfigürasyonun uygulanmasından sonra tanımlanan, yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirilmiş U-235 parçacıklarının menşei ile ilgili olarak İran ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)