UBS dudak uçuklatan bilançosunu açıkladı

UBS Grup AG, ilk çeyreğe yönelik finansal sonuçlarını yayımladı. Bu verilere göre, UBS'nin ilk çeyrekte net karı, analist beklentilerini aşarak 1,8 milyar dolar olarak açıklandı. Analistler bankadan yaklaşık 600 milyon dolar net kar öngörüyordu.

Bankanın gelirleri yüzde 15 artışla 12 milyar dolara çıktı.

Haziran 2023'te rakibi Credit Suisse'in devralınması sonrasında azalan giderler, bankanın ilk çeyrekte kar açıklamasına destek oldu.

UBS'nin yatırım bankacılığı biriminde de kara geçmesi dikkatleri üzerine çekti. Pay piyasası ve tahvil ihracı işlerindeki toparlanmasıyla birimin vergi öncesi karı, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 300 milyon dolarlık zararı sonrasında 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UBS, Credit Suisse'i devralmasının ardından 2026'ya kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu elde etmeyi hedefliyordu.

ABD'de Mart 2023'te başlayan bankacılık krizi sonrasında Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse'nin en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacağını duyurması sonrasında yaşanan gelişmeler bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

UBS, Haziran 2023'te hükümetin 200 milyar franklık likidite yardımıyla kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3,8 milyar dolara satın almıştı. UBS'nin Credit Suisse'i satın alması, 2008'deki küresel finansal krizden bu tarafa en büyük banka alım anlaşması olmuştu.