Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolu Çığlık mevkiinde, Malatya istikametinden gelen H.K. idaresindeki 44 ABH 557 plakalı otomobil ile C.D. yönetimindeki 44 NE 560 araç çarpıştı.

Kazaya daha sonra F.G. idaresindeki 34 COE 688 plakalı araç da karışırken H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.