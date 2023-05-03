(İHA) Kaza, saat 18.30 sıralarında havalimanı yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 44 AED 229 plaka aracı ile M.A. yönetimindeki 44 T 1371 plakalı ticari araç ve E.K.’nın kullandığı 44 EJ 812 plakalı araç çarpıştı.

Kazada E.K. (26), N.Y. (25), E.Y. (6), A.Y. (3), B.Y. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.