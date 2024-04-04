Üç katlı evde yangın çıktı. 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Üç katlı evde yangın çıktı. 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak’ta üç katlı binada çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kardeşler Köyü Baraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre İsmail U.’ya ait üç katlı evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, büyüyen yangın; ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Yangın, kontrol altına alındıktan sonra söndürme çalışması gerçekleştirildi. Yangı sonucu dumandan etkilenen İsmail U., oğlu Ömer U. İle eşi Nermin U. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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