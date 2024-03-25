Üç Kız Kardeşin ünlü oyuncusu Reha Özcan oyunu kime vereceğini açıkladı. Oy kullanmayacaktı ama kararını değiştirdi

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu sıkça konuşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a destek için seçim kampanyasına katılan 17 bakanı eleştirerek, "Hepiniz gelin, sorun değil. Ancak adayınıza acıyorum, gerçekten adayınıza" ifadelerini kullandı.

"Üç Kız Kardeş" dizisinin oyuncusu Reha Özcan da bu duruma dikkat çekti ve İmamoğlu'na destek olacağını şu sözlerle belirtti:

"Ben hayatım boyunca 17 kişi tarafından zor durumda bırakılan birini hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Oy kullanmayı düşünmüyordum ama artık koşullar farklı."