Ünlü oyuncu Emre Kınay trafikte adeta çılgına döndü: Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın, İstanbul trafiğine ilişkin sözleri gündem oldu.

Trafikte takılı kaldığı anlarda sosyal medyada canlı yayın açan Kınay, adeta ateş püskürdü.

700 metre ötedeki olduğunu belirttiği evine bir buçuk saatte ulaşmadığını kaydeden Kınay, “Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye konuştu.

"HANGİ ÜLKEDE VAR BÖYLE BİR SALAKLIK?"

Sözlerini sürdüren Kınay, şu ifadeleri kullandı:

"Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k, her şey b.k. Herkes çok biliyor ama!

"NİYE KAPATIYORSUNUZ ABİ YOLU?"

Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul Valisi’ne. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?'"

"ALLAH KAHRETSİN TOPUNUZU"

Kınay, canlı yayını bir süre sonra, "Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, allah kahretsin topunuzu, topumuzu!" sözleriyle kapadı.