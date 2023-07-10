Uçağı kaçıran kadın yolcu acil durum butonunu kırdı. Pilot kuleye ‘hemen polis çağırın’ dedi

DHA’nın haberine göre, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, THY'nin TK-962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, Ercan Havalimanı'na hareketi için yolcu alımını tamamlandı.

Yer hizmetleri görevlinin yolcuların uçağa biniş işlemlerini tamamlanmasının ardından uçağın bulunduğu kapıdan ayrıldı. Bu sırada sefere geç kalan bir kadın yolcu uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Kadın yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi ve koltuğa oturdu. Bu sırada uçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi. Acil durum butonunu kıran ve görevliyi iterek uçağa binen kadın yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.