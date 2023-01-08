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Uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 01:14
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Uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı

Uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki ceset bulundu.

Avianca Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

CESETLERİN KİMLİĞİNİN BERLİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasındaki Afrika kökenli cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için operasyonun sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca cesetlerin dondurulduğu ve bir cesette yanıklar olduğu belirtildi. (İHA)

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