Uçağın motoru alev aldı. Dehşete kapılan yolcular tahliye edildi

Air China uçağının motorunun alev alması üzerine Singapur Changi Havalimanı'ndaki pistte yolcular tahliye edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uçağın motoru alev aldı. Dehşete kapılan yolcular tahliye edildi

Editör: Ersoy Özdem

Air China uçağının motorunun alev alması sonucu yolcular uçaktan tahliye edilirken, Singapur Changi Havaalanı 3 saat süreyle kapalı kaldı.

Yolcular acil çıkış sürgüsünü kullanarak uçağı tahliye ederken, yanan motordan koyu dumanların çıktığı belirtildi. Alevler sebebiyle uçağın içi ve kokpitin tamamen dumanla kaplandığı açıklandı.

Singapur Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamaya göre, 146 yolcunun tamamı ve dokuz mürettebat yerel saatle 16.15 civarında inişin ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Sol motorda çıkan yangının yaklaşık 10 dakika sonra söndürüldüğü ve tahliye sırasında dumandan etkilenme ve sıyrıklar nedeniyle dokuz yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Air China, yaptığı açıklamada, CA403 sefer sayılı uçağın Çin'in Chengdu Tianfu Havalimanı'ndan Singapur Changi Havalimanı'na seyahat ederken inişten önce A320neo'nun kabininde duman çıktığını açıkladı.

Yangının motordaki mekanik bir arızadan kaynaklandığını belirlenirken konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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