İç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyatı yüzde 43 zamlandı. Peki, uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?

İç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyat yaklaşık yüzde 43'lük artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi.

UÇAK BİLETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti.

Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti.

Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI NEDİR?

Tavan fiyat, hükümetlerin veya sektördeki düzenleyici kurumların, bir mal veya hizmet için maksimum uygulanabilir fiyatı belirlenmesidir. Prensip olarak tavan fiyat uygulamasında belirlenen maksimum fiyatın, piyasa denge fiyatının önemli ölçüde altında olması söz konusudur.

Tavan fiyat, piyasada oluşan fiyatlarının çok yüksek bulunması durumunda tüketiciyi korumak adına uygulanmaktadır.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Uçak bileti fiyatlandırılması havayolu gelir yönetimi denen belirli bir sistem üzerinden yapılmaktadır. Yolcuların bireysel tercihleri uçuş ağları arasındaki küresel şartların değişimi gibi çok geniş yelpazede kriterlere göre fiyat belirlenmektedir.

Son yıllarda değişken hale gelen bilet fiyatları kriterlerine koltuk seçimi de dahil olmuştur. Bu yöntem tüm havayolunun uçuş ağında ekstra gelir getirici fırsatlar oluşturulmasını sağladığı için oldukça önemlidir.

Hava yolları yüksek değerli yolcuları belirleyerek buna göre fiyatlandırma işlemini yapmaktadır. Rota üzerinden yolcu profili ve trafiği değerlendirilerek çeşitli varsayımlar sunuluyor, stratejiler belirleniyor. Her rotada belirli bir sakin dönem ve trafiğin yüksek olduğu dönem bulunmaktadır. Fiyatların belirlenmesinde bu dönemler büyük rol oynamaktadır.

Uçuş Değerlendirme ve İzinlendirme Müdürlüğü (UDİM), hava aracı faaliyetlerini, kargo, yolcu ve posta trafiği ile ilgili istatistiksel veri ve eğilimleri değerlendirmektedir. Taşımacılık dahil sivil havacılık hizmetlerine ilişkin bakanlık birimleri ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak gerektiğinde taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulanmasını denetlemektedir.