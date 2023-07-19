ABD'de uçak evin çatısına düştü

ABD'de küçük bir uçak evin çatısına düştü. Düşmenin etkisiyle evde yangın çıktığı belirtildi.

ABD'de uçak evin çatısına düştü

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'nin New Mexico eyaletindeki, Santa Fe şehrinde küçük bir uçak bir evin çatısına düştü. Santa Fe Bölge Havaalanı'nın hemen güneyinde bulunan ev, kazada alev aldı.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, çift motorlu Cessna 310 tipi uçak, yerel saatle 09:05 civarında bir eve çarptı. FAA, uçakta kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini söyledi.

New Mexico Eyalet Polisi, ölümcül uçak kazasını soruşturduklarını ve olay yerinin hala aktif olduğunu söyledi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmazken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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