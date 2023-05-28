Uçaklarda o koltuklar artık satılmayacak

Asiana Airlines, bir yolcunun uçağın iniş esnasında kapılarını açması sonrası acil çıkış kapısı bilet satışını durdurdu.

Uçaklarda o koltuklar artık satılmayacak

Asiana Airlines tarafından yapılan açıklamada, 26 Mayıs’ta Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın, iniş sırasında acil çıkış kapısının bir yolcu tarafından açılması sonrasında "A321-200" tipi uçaklarındaki acil çıkış kapılarının bulunduğu koltuklar için bilet kesilmeyeceği bildirildi.

koltuk.jpg
Açıklamada, acil çıkış kapılarının yanındaki koltuklar için, uçağın tam dolu olması halinde bile bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

asiana-airlines.jpg

Air Seoul Inc. ve Air Premia Co. gibi diğer havayolu şirketlerinin de acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışını askıya almayı düşündükleri ifade edildi.

yolcu-kapi.jpg

İsmi verilmeyen bir havayolu şirketinden yetkili ise yaptığı açıklamada, acil çıkış kapısının yanındaki koltuklarda bulunan yolcuların, acil durumda diğer yolcuların uçaktan çıkmasına yardımcı olmak için orada bulunduğunu ve Asiana'nın olaya aşırı tepki gösterdiğini söyledi.

İlgili Haberler
Yolcu uçağının iniş sırasında kapısı açıldı. Yolcular ölüp ölüp dirildi
Öne Çıkanlar
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Son Haberler
Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı Güncel
Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı
Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor Spor
Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor
Flaş... Flaş... Erdoğan herkesi sandıklara çağırdı Siyaset
Flaş... Flaş... Erdoğan herkesi sandıklara çağırdı
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü Magazin
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı Güncel
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar Güncel
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor Dünya
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor