Uçaklarda o koltuklar artık satılmayacak

Asiana Airlines tarafından yapılan açıklamada, 26 Mayıs’ta Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın, iniş sırasında acil çıkış kapısının bir yolcu tarafından açılması sonrasında "A321-200" tipi uçaklarındaki acil çıkış kapılarının bulunduğu koltuklar için bilet kesilmeyeceği bildirildi.



Açıklamada, acil çıkış kapılarının yanındaki koltuklar için, uçağın tam dolu olması halinde bile bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

Air Seoul Inc. ve Air Premia Co. gibi diğer havayolu şirketlerinin de acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışını askıya almayı düşündükleri ifade edildi.

İsmi verilmeyen bir havayolu şirketinden yetkili ise yaptığı açıklamada, acil çıkış kapısının yanındaki koltuklarda bulunan yolcuların, acil durumda diğer yolcuların uçaktan çıkmasına yardımcı olmak için orada bulunduğunu ve Asiana'nın olaya aşırı tepki gösterdiğini söyledi.