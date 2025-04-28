Uçakta inanılmaz olay: Önce soyundu sonra bevletti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tuhaf olaylar listesine bir yenisi daha eklendi. Southwest Airlines’a ait bir uçakta, Philadelphia’dan Şikago’ya gitmekte olan bir yolculuk sırasında beklenmedik bir skandal yaşandı. Bir kadın yolcu, uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kabinde soyundu ve koltuğunda dışkıladı. Olay, uçaktaki diğer yolcular arasında büyük panik ve rahatsızlığa neden oldu.

Uçağın Chicago’ya indiği anda, kadını karşılamak üzere havalimanında polis ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Yetkililer kadını uçaktan indirerek tıbbi değerlendirme için hastaneye götürdü. Southwest Airlines, olay sonrası bir açıklama yaparak yolcularından yaşananlar nedeniyle özür diledi. Yapılan açıklamada, "Yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

UÇAK TEMİZLİĞE ALINDI, SEFERLER GECİKTİ

Southwest Airlines, yaşanan hijyen problemi nedeniyle ilgili uçağı hemen seferden çekerek detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Şirket yetkilileri, temizlik sürecinin ardından uçağın yeniden hizmete alınacağını bildirdi. Bu sırada yolcuların başka uçuşlara aktarılması için çalışmalar yürütüldü. Ancak birçok yolcu için seyahat planlarında önemli gecikmeler yaşandı. Şirket, tüm mağduriyetler için yolculara ayrıca açıklamada bulunacağını duyurdu.

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BENZER BİR SKANDAL DAHA YAŞANMIŞTI

Southwest Airlines kısa bir süre önce yine benzer bir olayla gündeme gelmişti. Houston’dan Phoenix’e yapılan bir uçuşta bir başka kadın yolcu, kalkıştan kısa bir süre sonra tüm kıyafetlerini çıkararak kabinde çıplak şekilde dolaşmaya başladı. O anlara tanık olan bir yolcu, kadının aniden ayağa kalkıp tüm kıyafetlerini çıkararak diğer yolculara döndüğünü ifade etti. Görgü tanıkları, kadının çıplak halde uçağın koridorunda dans etmeye başladığını, hatta kokpite doğru ilerlemeye çalıştığını aktardı.

Olay anında bazı yolcular telefonlarıyla görüntü aldı ve bu görüntüler daha sonra ulusal televizyon kanallarında paylaşıldı. Kadının uçağın kapısına yönelerek kapıyı zorlamaya çalıştığı ve koridorda bağırarak dolaştığı belirtildi. Bir yolcu, yaşananları "gerçekten ürkütücü" sözleriyle tanımladı.

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GÜVENLİK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Houston’daki havaalanına inişin ardından, kadın yolcu uçaktan güvenlik ekipleri tarafından bir battaniyeye sarılarak çıkarıldı. Ardından tıbbi değerlendirme yapılmak üzere bir hastaneye sevk edildi. Yetkililer, kadının neden böyle bir davranışta bulunduğuna dair kesin bir bilgi vermezken, şu ana kadar hakkında resmi bir suçlama yapılmadı. Olayın psikolojik bir temeli olabileceği üzerinde duruluyor.

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YETKİLİLER ENDİŞELENİYOR

Son dönemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde uçaklarda yaşanan benzer olaylar, hava yolu şirketlerini ve güvenlik birimlerini daha sıkı önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar, yolcuların uçuş öncesinde psikolojik durumlarının kontrol edilmesinin ve uçak içi güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Southwest Airlines yetkilileri de benzer olayların tekrar yaşanmaması için mürettebata yeni eğitim programları uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

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YOLCULUKLAR GİDEREK DAHA ZORLU HALE GELİYOR

Sık sık yaşanan bu tür olaylar, uçak yolculuklarının hem yolcular hem de mürettebat için giderek daha stresli bir deneyim haline gelmesine yol açıyor. Uzmanlar, özellikle uzun mesafeli uçuşlarda, yolcuların zihinsel ve fiziksel sağlığının korunması için ek önlemler alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor. Hava yolu şirketleri, benzeri durumlarla karşılaşan yolcuların haklarının korunacağına ve gerekli tüm yasal süreçlerin işletileceğine dair güvence veriyor.