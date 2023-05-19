Uçakta olay çıkaranlara kötü haber. Sert önlemler alınacak

Uçuş sırasında çıkan olaylarda rekor artışın yaşandığı İngiltere'de, bunun önüne geçmek için daha ileri önlemler konuşulmaya başlandı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Pandemi döneminde düşüş yaşanan uçak içi taşkınlıklar, 2022 yılında rekor artış gösterdi. SkyNews'in aktardığına göre, Birleşik Krallık merkezli hava yolu şirketlerinin bildirdiği uçak içi olaylar 2019 yılında göre 3 kat artarak 373'ten 1.028'e yükseldi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Gareth Johnson, artan uçak içi taşkınlıkların önüne geçmek için yasal değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlayan Gareth Johnson, uçakta olay çıkaranlara mahkeme tarafından belirli bir süre uçuş yasağı getirilmesini amaçlıyor.

Şu anda önlerindeki engelin uçakta zorluk çıkaran yolcunun diğer hava yolu şirketlerine bildirilememesi nedeniyle, söz konusu yolcunun başka şirketlerle uçabilmesi olduğunu kaydeden Johnson "İnsanların şirketlerde yönetici olması, araba kullanması veya futbol maçlarına gitmesi yasaklanabiliyor. Aynı durum uçuşlar için de geçerli olmalı." diye konuştu.