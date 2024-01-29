Uçuruma yuvarlanan araçtan acı haber. 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Uçuruma yuvarlanan araçtan acı haber. 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Zonguldak-Bartın karayolunun 21. kilometresinde yaşandı.

Muhammet C. (39) idaresindeki 06 YBT 01 plakalı BMW marka otomobil, Bartın yönünde seyir halindeyken havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan araç ters döndü.

aw130654-01.jpgKazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ile Aylin C. (34) yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Aylin C.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavleri sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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