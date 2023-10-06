Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde freni boşalan mıcır yüklü kamyonun uçuruma düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi

Sürücünün kurtarılması için 5 saat süren çalışma sırasında itfaiye ekipleri ve muhabir, onunla sohbet ederek uyumasını engelledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Freni boşalan kamyon kaçış rampasından girdi

Olay, Kastamonu-Cide karayolu Velioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Şenpazar ilçesinden Cide ilçesine giden Feyyaz Cihan (45) yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, freninin boşalması üzerine kaçış rampasından köy yoluna girdi. Virajı alamayan kamyon, yaklaşık 7 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kamyon, ağaca takılı kalarak durabildi.

Sürücü 5 saat boyunca uyutulmadı

Kazada sürücü Cihan, kabin içerisinde sıkıştı. Cide itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği sürücü, uyumak istediğini söyledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, sürücünün başına su dökerek ve onunla sohbet ederek uyumasını önledi.

İHA muhabiri Erdem Demirci de olay yerinde bulunarak, sürücünün kurtarılmasını görüntülerken, aynı zamanda onunla konuşarak moral vermeye çalıştı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın sonunda sürücü Cihan, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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