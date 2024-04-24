Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı
Düzce’nin Çilimli ilçesinde kaza yapan ve uçuruma yuvarlanmak üzere olan otomobili itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Karaçörtlen köyü yönünden Çilimli’ye seyir halinde olan A.B. kontrolündeki 06 CTH 417 Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumun kenarında son anda durdu.

Araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatarak araçtan inerken, ihbar üzerine olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, uçuruma yuvarlanmak üzere olan aracı bulunduğu yerden son anda kurtardı. Polis tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw189017-01.jpg

aw189017-02.jpg

aw189017-04.jpg

aw189017-03.jpg

aw189017-05.jpg

aw189017-06.jpg

Son Haberler
Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Gündem
Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı Gündem
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor Spor
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Yunus Akgün yıkıldı Spor
Yunus Akgün yıkıldı
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt Spor
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt