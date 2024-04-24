Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı

Karaçörtlen köyü yönünden Çilimli’ye seyir halinde olan A.B. kontrolündeki 06 CTH 417 Mazda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumun kenarında son anda durdu.

Araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatarak araçtan inerken, ihbar üzerine olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, uçuruma yuvarlanmak üzere olan aracı bulunduğu yerden son anda kurtardı. Polis tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.