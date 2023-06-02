Uçurumun kenarındaki 45 torbadan insan uzuvları çıktı

Meksika’nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı üzerine yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı.

Uçurumun kenarındaki 45 torbadan insan uzuvları çıktı

Meksika’nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı. Arama sırasında uçurum kenarında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı. Torbalarda bulunan ceset parçaların kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi.

Ceset parçalarının toplanabilmesi için itfaiye, sivil savunma ve polis ekiplerinin çalışmalara devam ettiği, helikopterle havadan destek verildiği aktarıldı. Çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Torbaların bölgeye nasıl getirildiği henüz bilinmiyor.

(İHA)

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