Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun

Ucuza araç satma bahanesi ile vatandaşları 400 milyon TL dolandıran 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ucuz araba satma yalanıyla parasını kapmadıkları insan kalmadı. 400 milyon liralık vurgun

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 65 müştekinin sunduğu şikayet dilekçelerinde şüphelilerin filo şirketi olarak hizmet verdiği, araç satışı yaptıkları ve araç bedellerinin tahsil edilmesine rağmen kendilerine vaat edilen araçların teslim edilmediği belirtildi. Müştekilerin dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldukları ve soruşturma aşamasında da mağdurların sayısının artmaya devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler H.C. ve A.C.’in kamu görevlisi olarak çalışmaları nedeniyle eşleri ve akrabaları olan şüpheliler üzerine CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti kurdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra bu şirket üzerinden müştekilere araç satışı vadetmeye başladıkları, fiyat sabitlemek bahanesiyle araç bedellerinin tamamını peşin olarak tahsil ettikleri ve yazılı araç satış vaadi sözleşmesi yaptıkları, ancak bu sözleşmede satılacak olan aracın şase numarası/plaka gibi ayırt edici bilgilerinin bulunmadığı belirlendi.

Şüphelilerin kiralamak suretiyle temin ettikleri araçları; satış vaat ettikleri ve parasını ödeyen müştekilere kiraladıkları, 6 ay ve 6 bin km şartı olduğu için bu süre sonunda araçların kendilerine devredileceklerini beyan ettikleri, ancak bu süre sonunda da çeşitli bahanelerle müştekileri oyaladıkları ve araçların devrini vermedikleri, hatta birçok müştekiden fiyat farkı adı altında ekstra ücret aldıkları, bu şekilde müştekileri dolandırıp mağdur etmeye devam ettikleri de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller kapsamında şüphelilerin müştekileri toplamda ilk tespitlere göre 400 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. A.C., H.C. ve diğer 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin aranılmasına devam edilirken soruşturma sürüyor.

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