Ucuz iPhone vadetti. Binlerce kişiyi 35 milyon dolar dolandırdı

Kaynak: İHA
Ucuz iPhone vadetti. Binlerce kişiyi 35 milyon dolar dolandırdı
İran'da bir şirket sahibi ucuza iPhone satışı vadettiği binlerce kişiyi dolandırarak 35 milyon dolar vurgun yaparak yurtdışına kaçtı.

İran’da düşük fiyata iPhone 13 satacağını iddia eden Kourosh Company adlı şirketin sahibi Emir Hüseyin Şerefiyan, 10 binden fazla İranlıdan cep telefonu başına 360 dolar ön ödeme alıp, paraları topladıktan sonra yaklaşık 35 milyon dolarlık bir vurgun yaparak ülkeden kaçtı.

Şerefiyan hakkında İran polisi uluslararası arama kararı çıkartırken, dolandırılan İranlılar da paralarını geri almak için dava açtı.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Muntezir El Mehdi, Şerefiyan'ın 5 ay önce ülkeden ayrıldığını belirtirken, şirketin daha önce başörtüsü kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldığını ancak yargı kararı ile tekrar faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

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BİR ŞÜPEHLİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Müdürü Hüseyin Rahimi ise şirketin telefonları piyasa değerinin altından satmayı ve 45-50 gün içerisinde teslim etmeyi vadettiğini belirterek "Şerefiyan'ın ülkedeki mal varlıklarına el konuldu. Şu ana kadar bir kişi gözaltına alındı. Satış ve tanıtım için yapılan kampanyalarda ünlü isimlerin de kullanıldığı görülüyor. Sosyal medya üzerinden ünlü isimler ile yapılan satış reklamları insanların bu şirkete para yatırmalarına neden oldu. Reklamlarda yer alan söz konusu ünlü ve fenomen isimler hakkında da soruşturma başlatılacak" diye konuştu.

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REKLAM FİLMİNDE OYNAYAN OYUNCULAR ÖZÜR DİLEDİ

Kourosh Company’nin satış reklamlarında yer alan İranlı oyuncular İlham Hamidi ve Muhsin Efşani gelen tepkiler üzerine, "İran halkından özür diliyoruz, biz de kandırıldık. Biz sadece tanıtım kampanyasında yer aldık ve bu bir suç değil. Şirket sahibinin ülkeden kaçması bizimle alakalı bir durum değildir" açıklamasında bulundular.

Öte yandan, Şerefiyan'ın asker kaçağı olduğunun ortaya çıktı. Olayın ardından İranlılar, asker kaçağı olan bir kişinin şirket kurabilmesine de tepki gösterdi.

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YENİ MODEL iPHONE YASAKLANMIŞTI

İran, 2022'de ABD'li teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 14 ve üzeri model telefonların resmi kaydına yasakla getirmişti. Söz konusu yasaktan dolayı ülkede iPhone 13 model telefonlar piyasa değerinin çok üstünde satılmaya başlandı.

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