UEFA'da Avrupa ateşi yanmaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzon siftah, Fenerbahçe ise 2’de 2’nin peşinde. Konferans’ta ise Başakşehir galibiyet serisine devam için sahaya çıkarken Sivasspor ise 3 puan almak için mücadele edecek. Takımlarımızın sahadan puan veya puanlar ile ayrılması Avrupa kulvarındaki sıralamamız için oldukça önemli. İşte kritik maçlar öncesinde son durum

Avrupa’da bugün temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor gruplarındaki ikinci maçına bugün çıkıyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

FENERBAHÇE

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR

UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Başakşehir ve Sivasspor da sahaya 3 puan hedefi ile çıkıyor. UEFA Konferans Ligi A grubu ikinci maçında Başakşehir sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak. Beyaz-kırmızılılar, Slavia Prag ile iç sahada oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Romanya ekibi ise Ballkani ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.