UEFA başkanından Galatasaray açıklaması

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile karşılaştığı maçı tribünden takip eden UEFA başkanı Aleksander Ceferin Galatasaray'a övgüler yağdırdı.

UEFA başkanından Galatasaray açıklaması

Ljubljana doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçını tribünde takip etti.

"AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ TAKIMLARINDAN BİRİ
Fanatik’te yer alan habere göre, Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından Sarı-Kırmızılılar'ı kutlayan Ceferin, "Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip” ifadelerini kullandı.

RÖVANŞ MAÇI 15 AĞUSTOS'TA
Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

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