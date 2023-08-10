UEFA başkanından Galatasaray açıklaması

Ljubljana doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçını tribünde takip etti.



"AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ TAKIMLARINDAN BİRİ

Fanatik’te yer alan habere göre, Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından Sarı-Kırmızılılar'ı kutlayan Ceferin, "Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip” ifadelerini kullandı.



RÖVANŞ MAÇI 15 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.