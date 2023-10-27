UEFA Dusan Tadic'i, Ajax'a geri döndürdü!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği gecede, UEFA tarafından Tadic hakkında skandal bir hataya imza atıldı. Sarı-Lacivertli ekibin yıldız ismi Dusan Tadic'in ismi, UEFA'nın yaptığı hata nedeniyle Ajax'ın Brighton ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.



FENERBAHÇE'DE İLK 11'DEYDİ

Ajax'ın deplasmanda Brighton ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, UEFA tarafından ekrana verilen görselde Tadic'in ismi yedek kulübesindeki futbolcular arasında yer aldı. Ancak, aynı gün Tadic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-1 kazandığı Ludogorets mücadelesinde ilk 11'de oynadı.



AJAX'I TAKİP ETMİYORUM

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, Ludogorets karşılaşmasının ardından eski takımı Ajax ile ilgili şunları söylemişti: "Ajax'ı takip etmiyorum. Ajax'ı seviyorum. Orada geçirdiğim zaman boyunca çok fazla şey öğrendim. Nereye gidersem gideyim Ajax benimle beraber. Şu anda olanlar üzücü. Ajax, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Umarım gelecekte işler onlar adına düzelir. Van Gaal, Blind geri döndü. Onlar Ajax'ın ne olduğunu biliyorlar. Ajax umarım hak ettiği yere geri döner."