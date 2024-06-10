UEFA istedi. Alman Polisi tek tek yere indiriyor

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kaldı.

Turnuva 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek.

A Milli Futbol Takımımız, turnuvada F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.

Türkiye gruptaki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile Dortmund'da, ikinci maçını 22 Haziran'da Dortmund'da Portekiz ile, üçüncü ve son maçını 26 Haziran'da Çekya ile Hamburg'da yapacak.

F Grubu maç programı şu şekilde:

18 Haziran 2024:

Türkiye-Gürcistan

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024:

Türkiye-Portekiz

Gürcistan-Çekya

26 Haziran 2024:

Çekya-Türkiye

Gürcistan-Portekiz

DRONE'LAR TEK TEK YERE İNDİRİLİYOR

Avrupa Şampiyonası için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

Taraftarlar tarafından alınacak izinsiz görüntülere karşı çıkmak için UEFA flaş bir yönteme başvurdu.

UEFA'nın isteği doğrultusunda Alman polisi drone'ları indirmek için drone savar aleti kullanacak.

Drone savar havadaki drone'a doğru tutulduğu zaman drone otomatik olarak devre dışı kalıp yere düşecek.

DRONE SAVAR NEDİR?

Drone, en temel tanımıyla motoru, pervanesi ve sensörleri olan bir insansız hava aracıdır.

Dronesavarlar, tüm drone frekanslarını engelleyerek drone'ların uçuşunu ve kalkışını önler.

Bu hareketle kötü amaçlı kullanımlarının önüne geçmeyi hedeflenmektedir.