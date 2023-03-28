28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Galatasaray Stadı için karar çıktı

UEFA'dan Galatasaray Stadı için karar çıktı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Nef Stadyumu'nda yapacakları değişiklikle kapasiteyi artırabileceklerini söyledi. Bahçetepe, "UEFA izin verdi, TFF ve emniyetten izin alacağız" diye konuştu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:25
Takip Et

UEFA izin verdi sıra emniyette

UEFA'dan Galatasaray Stadı için karar çıktı
+
Aa
-

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, stadın kapasitesinin artırımı için UEFA'dan izin aldıklarını ifade etti.

Asist Analiz'den Arda Ün'e konuşan Bahçetepe, "Kale arkalarına ayakta seyirci alırsak, stadyum kapasitesi 8-10 bin kişi artıyor. UEFA izin verdi, TFF ve emniyetten izin alacağız" dedi.

Kale arkası tribünlerdeki değişikliğin yeni sezona yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise Bora Bahçetepe, "Biz hazırız kendi açımızdan. Eğer yasal izinleri alabilirsek hemen başlayacağız" yanıtını verdi. (DHA)


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
3
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
4
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
7
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.