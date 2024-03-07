UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’ı elemeyi başaran Manchester City ile Leipzig’i geçen Real Madrid çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti.

Manchester City, 3-1’in rövanşında ile Kopenhag’ı konuk etti. Kendi evinde de aynı skorla sahadan ayrılan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Kopenhag'ın tek golü ise 29. dakikada Elyounoussi'den geldi.

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REAL MADRİD İLK MAÇIN AVANTAJIYLA ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, Alman ekibi Leipzig’i konuk etti.

Mücadele 65. dakikada Bellingham ve 68. dakikada Orban'ın kaydettiği gollerle 1-1 berabere sona ererken, ilk mücadeleyi 1-0 kazan Real Madrid çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

ÇEYREK VE YARI FİNAL KURASI 15 MART'TA

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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