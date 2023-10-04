UEFA'dan Süper Lig hamlesi. Format baştan aşağı değişecek

Editör: Fatma Demirkaya

UEFA mevcut formatıyla eleştirilerin odağı haline gelen Şampiyonlar Ligi yerine Real Madrid başkanı Perez'in 2 yıl önce gündeme getirdiği Süper Lig projesine geçmeye hazırlanıyor.

3 FARKLI LİG BAŞLATACAKLAR

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı lig başlatmayı düşünüyor.

Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi.

LİDER BİTİREN ŞAMPİYON OLACAK

Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi.

Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.