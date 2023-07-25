UEFA'dan tarihi karar. Şampiyonlar Ligi'ne Arap takımları da katılacak

UEFA, 2024-25'ten itibaren formatı değişecek Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle (wild card) Suudi Arabistan takımlarını da dahil etmeyi gündemine aldı.

UEFA'dan tarihi karar. Şampiyonlar Ligi'ne Arap takımları da katılacak

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Koulibaly, Firmino, Henderson gibi bir çok yıldızını kadrosuna katarak transfer döneminin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan takımları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL DAVETLE KATILACAKLAR
İtalya basınından Calciomercato.it’in haberine göre UEFA, 2024-25'ten itibaren formatı değişecek Şampiyonlar Ligi'ne, özel davetle (wild card) Suudi Arabistan takımlarını da dahil etmeyi düşünüyor. Haberde UEFA'nın bu düşüncesinin, Arabistan ligine transfer olan yıldız isimlerin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edebilmeleri için Arap kulüplerini Devler Ligi'ne davet etmek olduğu ifade edildi.

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