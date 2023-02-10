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UEFA'dan Türkiye'ye destek açıklaması

UEFA, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen deprem nedeniyle 200 bin Euro bağışlayacağını duyururken Ceferin'den teşekkür mesajı geldi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:45
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UEFA'dan Türkiye ve Suriye'ye 200 bin Euro

UEFA'dan Türkiye'ye destek açıklaması
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen deprem nedeniyle 200 bin Euro bağışlayacağını duyurdu.

UEFA'nun sitesinde yapılan duyuruda, "UEFA ve partneri Çocuklar İçin UEFA Vakfı, geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem nedeniyle etkilenen insanlar için 200 bin Euro bağışlayacak. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin Euro, Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Vakfı'na 50 bin Euro bağışladı." ifadeleri yer aldı.

UEFA Başkanı Ceferin, "UEFA, yaşanan dramatik olay nedeniyle ilk yardımını yapıyor. Üyelerimize ve derneklerimize hızlı reaksiyon gösterdikeri için teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.


 

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