'Ufacık yerden 40 lira haraç kesiyorlar'. Osmangazi Köprüsü’nün yüksek ücretine isyan edenler arabalı vapura bindi

9 günlük bayram tatili sonrası İstanbul’a dönüşler başladı. Dönüş yolundaki vatandaşlar Osmangazi Köprüsü’nün yüksek ücretine isyan etti. Köprü ücretinin gidiş-dönüş 800 lira olmasına tepki gösterenler eski yolu kullanarak arabalı vapura bindi.

Tatilini Akdeniz ve Ege sahillerinde geçirenler Osmangazi Köprüsü’nü kullanmamak için Topçular’daki iskeleden arabalı vapura bindi.

Osmangazi Köprüsünü neden kullanmadığını anlatan sürücüler kullanmadıklarını, “Osmangazi Köprüsü gidiş-dönüş 800 lira. Bir de ufacık bir yer yapmışlar, Altınova arası ufak bir yer. Oradan da 40 lira haraç kesiyor” dedi.

“VAR MI BÖYLE BİR HARAÇ?”

Osmangazi Köprüsü’nü kullanmayan bir vatandaş, “Nostaljileri kullanalım. Eski gemilerimiz. 40 yıllık hizmet var burada. Bunları kullanalım. Burada ekmek yiyen bir ton insan var. Ne varsa eskide var. 40 lira zam gelmiş. Köprü gidiş-dönüş 800 lira. Bir de ufacık bir yer yapmışlar, Altınova arası ufak bir yer. Oradan da 40 lira haraç kesiyor. Olur mu öyle şey? Bir araba 440 liraya geliyor. 275 lira burada. Düşün biraz ya. Burada yakıtta da tasarruf var. Bin-bin 500 kişi ekmek yiyor. Olur mu öyle şey? 440 lira, yazık günah ya. Şuradan şuraya gidiyorsun, 50 lira kesiyor. Var mı böyle bir haraç? Ayıptır” diye isyan etti.

Bursa’dan gelen bir sürücü de tepkisini “Şu anda yollar güzel, otoban da açık. Aşağısı da açık. Feribotumuz da açık. Biraz zam geldi ama olacak. Ekonomi bu hâlde. Osmangazi bizim olmadığı için feribotu kullanıyorum ben. Osmangazi bizim Türkiye Cumhuriyeti’nin olsaydı ben de orayı kullanırdım. Akaryakıttan başımız dertte. Ben zaten normalde de servisçiyim. Her hafta 3 bin liralık mazot yakıyorum. Önceden 700-800’lük yakıyorduk. Çok kötü” şeklinde dile getirdi.

Araç taşımacılığı ve çekiciliği yapan bir işçi, “Bursa Karacabey’den geliyorum. İki günden beri gelip gidiyorum. Hem çok kalabalık hem de yol ücretleri bayağı bir pahalı. Bizim aracımız ikinci sınıf geçtiği için bayağı bizim belimizi büküyor. Bunu da müşteriye yansıtamıyoruz. Taşımacılık yapıyorum. O yüzden biraz sıkıntılı. Birazcık iyileştirme olsa çok güzel olacak. 770 TL gidiş-dönüş bilet alıyoruz. 770 lira da bizi bayağı bir büküyor. Hem bir de 45-50 dakika sürüyor karşıya geçmemiz. Osmangazi’den geçsek işin içinden çıkamıyoruz. Birazcık fiyatlara iyileştirme olsa sevinirim” diye konuştu.

GEÇİŞLER 8 LİTRE MAZOTA DENK GELİYOR

Yalova’dan dönen bir sürücü, “İlk kez bu kadar boş, güzel bir yolda geldim. Yol geçiş ücretleri pahalı. Ben Balıkesir’den dönüyorum. Yol geçişleri yaklaşık 8 litre benzine, mazota denk geliyor. Ben Osmangazi’den asla geçmem” dedi. Yalova’dan dönen yurttaş, “9 günlük tatilimiz çok güzel geçti. Pazartesi günü ne yapacağız, bilmiyoruz açıkçası. Şu anda yol durumu gayet güzel. Diğer araçları, diğer köprüleri düşününce çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Osmangazi Köprüsü sanırım 400 lira. Yine hâlâ daha kârlı. Akaryakıt fiyatları rahatsız ediyor ve çok da mutlu değiliz. Düzeleceğini de zannetmiyoruz” diye konuştu.