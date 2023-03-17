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Uganda'da Demokratik İttifak Güçleri'ne operasyon

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgütün 5 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:57
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Uganda'da Demokratik İttifak Güçleri üyesi 5 kişi etkisiz hale getirildi

Uganda'da Demokratik İttifak Güçleri'ne operasyon
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Yerel basındaki habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deo Akiiki, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında ADF'ye yönelik askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirten Akiiki, örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyon, ADF üyeleri tarafından son günlerde ülkedeki askeri hedeflere yönelik saldırıların ardından düzenlendi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor. (AA)

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