Uganda'da Demokratik İttifak Güçleri'ne operasyon

Yerel basındaki habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deo Akiiki, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında ADF'ye yönelik askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirten Akiiki, örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyon, ADF üyeleri tarafından son günlerde ülkedeki askeri hedeflere yönelik saldırıların ardından düzenlendi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor. (AA)