Uganda'da devlet dairelerine girişte korona virüs aşısı zorunlu oldu

Museveni, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Devlet daireleri, bakanlık binaları ve hükümete bağlı kurumlara girişte korona virüs aşısı belgesi talep edilecek." dedi.
Alınan kararla ülkede aşıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Museveni, "Kovid-19 hala bizimle olduğu için sizi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Museveni, aşı belgesi olmayanların ise son 24 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi göstermek zorunda olduğunu ifade etti.
Ülkede dini törenler, yerel konsey toplantıları ve diğer sosyal faaliyetlere girişte de aşı belgesi gösterme zorunluluğu getirildi.
Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon doz Kovid-19 aşısı alan Uganda'da bunun 26 milyon dozu uygulandı. (AA)
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