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Uganda'da devlet dairelerine girişte korona virüs aşısı zorunlu oldu

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, kişilerin devlet dairelerine girişinde Kovid-19 aşısı olduğuna dair belge göstermesi zorunluluğu getirdiklerini bildirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:39
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Uganda'da devlet dairelerine girişte Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirildi

Uganda'da devlet dairelerine girişte korona virüs aşısı zorunlu oldu
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Museveni, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Devlet daireleri, bakanlık binaları ve hükümete bağlı kurumlara girişte korona virüs aşısı belgesi talep edilecek." dedi.

Alınan kararla ülkede aşıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Museveni, "Kovid-19 hala bizimle olduğu için sizi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Museveni, aşı belgesi olmayanların ise son 24 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi göstermek zorunda olduğunu ifade etti.

Ülkede dini törenler, yerel konsey toplantıları ve diğer sosyal faaliyetlere girişte de aşı belgesi gösterme zorunluluğu getirildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon doz Kovid-19 aşısı alan Uganda'da bunun 26 milyon dozu uygulandı. (AA)

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